Основатель Amazon стал богатейшим человеком в истории - СМИ
21:50, 09 января 2018
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Большую часть состояния миллиардера составляют акции Amazon.
REUTERS
Основатель компании Amazon Джефф Безос стал самым богатым человеком в истории, сообщает CNN.
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Согласно данным Bloomberg, состояние Безоса в понедельник, 8 января, достигло $105,1 млрд. Таким образом, Безос побил рекорд основателя Microsoft Билла Гейтса.
Отмечается, что большую часть состояния миллиардера составляют акции Amazon. В сезон распродаж в ноябре состояние Безоса выросло до $100 млрд.
Ранее сообщалось, что самые состоятельные люди планеты за 2017 год обогатились на $1 трлн.
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