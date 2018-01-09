В Таиланде россиянин на мотоцикле сбил пешехода, погибли три человека

В Паттайе в ДТП с мотоциклом погибли три человека, в том числе россиянин, сообщает местное издание The Nation со ссылкой на полицию, передает РБК.

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ДТП произошло утром 9 января. По информации издания, 22-летний россиянин ехал на мотоцикле Kawasaki Z900, на пассажирском сидении находилась женщина. По словам сотрудника полиции, на вид ей от 20 до 25 лет.

Мотоцикл ехал на большой скорости и сбил 20-летнего туриста из Южной Кореи, который переходил дорогу. В результате происшествия все трое погибли на месте.

Как сообщал УНИАН, в сентябре в Турции нашли повешенным 27-летнего туриста из России.