Ким Чен Ын: КНДР готова отправить спортсменов на зимнюю Олимпиаду в Южной Корее

Глава КНДР Ким Чен Ын во время своей новогодней речи заявил о том, что Северная Корея готова отправить делегацию для участия в зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане, передает РБК.

"Зимние Игры, которые пройдут в Южной Корее, станут хорошим событием для страны. Мы искренне надеемся, что зимние Игры станут успехом. Мы готовы предпринять различные шаги, включая отправку делегации", - сказал Ким Чен Ын.

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В то же время Ким Чен Ын подчеркнул, что создание ядерного арсенала страны успешно завершено и ядерная кнопка постоянно находится на его столе. По его словам, подготовка к пуску межконтинентальной баллистической ракеты находится на финальной стадии. Ким Чен Ын отметил, что "вся территория США окажется в зоне поражения", если Пхеньян решит нанести ядерный удар.

Олимпийский оргкомитет счел стремление КНДР принять участие в Играх демонстрацией мирных намерений и «олимпийского духа». Об этом сообщает информационное агентство Kyodo со ссылкой на представителя оргкомитета.

Северная Корея нерегулярно принимает участие в зимних Олимпийских играх. Так, КНДР не участвовала в Играх 2002 года в Солт-Лейк-Сити и пропустила зимнюю Олимпиаду 2014 года в Сочи. В Играх 2006 года в Турине и Играх 2010 года в Ванкувере сборной КНДР не удалось завоевать ни одной медали.

КНДР пропустила последний срок подачи заявления для участия в Олимпиаде, но до середины января технически еще имеет возможность направить на нее своих спортсменов.​

Как сообщал УНИАН, компании из России уличили в поставках нефтепродуктов в КНДР в нарушение санкций ООН.