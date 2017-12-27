Эрдоган назвал Асада террористом
15:13, 27 декабря 2017Мир
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По его словам, будущее Сирии невозможно построить с президентом, «который убил около миллиона своих граждан».
Реджеп Тайип Эрдоган / REUTERS
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал президента Сирии Башара Асада террористом, с которым невозможно продолжать взаимодействие по урегулированию ситуации в стране.
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«Асад — однозначно террорист, который на государственном уровне занимался терроризмом», — сказал Эрдоган, передает Reuters.
По его словам, будущее Сирии невозможно построить с президентом, «который убил около миллиона своих граждан».
Ранее сообщалось, что Турция усомнилась в желании России вывести контингент из Сирии.
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