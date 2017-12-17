Эрдоган хочет открыть посольство Турции в Восточном Иерусалиме

Вскоре в населенном преимущественно палестинцами Восточном Иерусалиме может открыться посольство Турции. Соответствующее заявление сделал в воскресенье, 17 декабря, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает «Немецкая волна» со ссылкой на Reuters.

"День близко, (...) когда мы официально (...) откроем там наше посольство", - сказал турецкий президент.

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В своей речи Эрдоган также подверг резкой критике решение президента США Дональда Трампа признать Иерусалим единой столицей Израиля и перенести туда посольство США. Ранее Эрдоган уже обращался к странам мира с призывом признать Восточный Иерусалим столицей палестинцев и саму Палестину как государство.

Напомним, накануне Египет представил на рассмотрение Совета Безопасности ООН проект резолюции Совбеза ООН, которая осуждает односторонние решения относительно Иерусалима, статус которого пока окончательно не определен международным правом.

6 декабря президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима единой столицей Израиля и заявил о намерении перенести до этого города посольство США, которое пока находится в Тель-Авиве. Решение Вашингтона вызвало волну возмущения и осуждения в арабском мире, а также привело к столкновениям между палестинцами и израильскими силовиками, в результате чего погибло несколько человек.