Эффект Трампа: ряд стран рассматривает возможность переноса посольств в Иерусалим

Израиль проводит переговоры с более чем с десятью странами, включая некоторые европейские страны, о возможности переноса их посольств в Иерусалим, сообщает Голос Америки со ссылкой на New York Post, который владеет информацией от ряда чиновников.

Читайте такжеСтатус Иерусалима: Генассамблея ООН не поддержала Израиль и США (видео)После того, как соответствующее решение приняла Гватемала, заместитель министра иностранных дел Израиля Ципи Хотовэли заявила, что "ряд стран заинтересован, в том, чтобы, следуя примеру президента Травма, заявить об этом израильском городе как о новой столице".

По сообщениям СМИ, Гондурас и Панама сообщили администрации Палестины о своем намерении перенести посольство в Иерусалим.

"Мы общаемся с минимум десятью странами – некоторые из них в Европе", - заявила Хотовэли.

Ранее, как президент Чехии Милош Земан, так и президент Венгрии Виктор Орбан высказывались в поддержку позиции Израиля по этому вопросу, однако о переносе посольства в Иерусалим речь не шла.

Как сообщал УНИАН, Генеральная Ассамблея ООН одобрила резолюцию, которая отвергает признание США Иерусалима столицей Израиля. Такое решение подверглось мощной критике со стороны США. Глава Постоянного представительства США в ООН Никки Хейли предупредила, что голосование определит то, как США будут рассматривать "страны, которые не уважают нас на форуме ООН".

Украинская делегация объяснила, почему не принимала участия в голосовании ГА ООН относительно Иерусалима. По словам представителей украинской делегации в ООН, таким образом они выразили свою позицию, что такое голосование не будет способствовать уменьшению напряженности в регионе, а статус Иерусалима должен быть решен только путем мирных переговоров.