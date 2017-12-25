Израиль и США убедили еще одну страну перенести посольство в Иерусалим

Президент Гватемалы Джимми Моралес дал инструкции МИД страны перенести посольство страны в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Таким образом, Гватемала стала единственным государством, которое приняло решение, аналогичное решению Дональда Трампа, сообщает РБК.

В своем Facebook Моралес заявил, что принял такое решение после беседы с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху.

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Несколькими днями ранее правительство Гватемалы приветствовало решение Трампа, несмотря на то, что перенос американского посольства в Иерусалим вызвал жесткую критику в большинстве стран мира и привел к новым беспорядкам на Ближнем Востоке. Более того, представитель Гватемалы в ООН проголосовал против резолюции, осуждающей действия США.

Как отмечает агентство Reuters, решение гватемальского правительства объясняется и угрозами Трампа урезать финансовую помощь странам, которые поддержали резолюцию ООН.

Помимо Гватемалы против резолюции проголосовали США, Израиль, Гондурас, Науру, Маршалловы острова, Микронезия, Того и Палау.