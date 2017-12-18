США наложили вето на резолюцию ООН по статусу Иерусалима

США наложили вето на резолюцию ООН, фактически отвергающую решение американского президента Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля.

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Как передает DW.com, голосование по документу, проект которого ранее предложил Египет, состоялось на заседании Совета Безопасности ООН в понедельник, 18 декабря.

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли назвала обсуждение резолюции в Совбезе оскорблением, которое "нельзя забыть". Признание Иерусалима столицей Израиля было суверенным решением США, которое "полностью соответствует" принятым ранее резолюциям ООН, подчеркнула Хейли. Остальные 14 членов Совбеза поддержали документ.

В резолюции предложено признать юридически недействительными все решения, которые изменяют статус Иерусалима. Помимо этого выражено глубокое сожаление в связи с "последними решениями" о статусе Иерусалима. При этом решение Трампа отдельно не упоминается.

В начале декабря Трамп объявил, что США признали Иерусалим столицей Израиля, и пообещал перенести туда посольство из Тель-Авива. Статус Иерусалима является одним из краеугольных камней израильско-палестинского конфликта. Израиль называет восточную и западную часть города "вечной неделимой столицей", а палестинцы считают Восточный Иерусалим столицей их будущего государства.