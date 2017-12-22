Международный трибунал по бывшей Югославии после 24 лет существования завершил свою работу

Международный трибунал по бывшей Югославии завершил свою работу. В Гааге в историческом Рыцарском зале прошла официальная церемония закрытия.

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Как передает Радио Свобода, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поблагодарил суд за работу. Он призвал и дальше привлекать к ответственности людей, которые совершили серьезные преступления. Все незавершенные в рамках трибунала процессы переходят под юрисдикцию Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов.

За время работы Международного трибунала по бывшей Югославии были выдвинуты обвинения 161 лицу. 90 из них осуждены. Разбирательства длились более двадцати лет, за время судебных процессов допросили около пяти тысяч человек.

Среди подсудимых были бывший президент Югославии Слободан Милошевич и бывший вице-президент Сербии Воислав Шешель. Первый президент Республики Сербской Радован Караджич и сербский генерал Ратко Младич признаны виновными в геноциде.

Последним громким делом трибунала стал приговор бывшему командующему силами боснийских хорватов Слободану Пральяку. Трибунал признал его виновным в военных преступлениях и осудил на 20 лет тюрьмы. В конце ноября приговор оставили в силе, после чего Праляк заявил, что отвергает решение суда и выпил яд, вследствие чего умер.

Трибунал был создан Советом Безопасности ООН 25 мая 1993 года на основе резолюции № 827 Совета Безопасности ООН. Инициатором резолюции выступила Франция.