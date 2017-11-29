Выпивший яд после вердикта Гаагского трибунала хорватский генерал умер в больнице

Командир боснийских хорватов Слободан Пральяк умер после того, как выпил яд на заседании суда апелляционной инстанции в рамках международного трибунала по бывшей Югославии.

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Об этом со ссылкой на хорватское государственное телевидение сообщает агентство Reuters. Подсудимый глотнул яд после отклонения его апелляции на 20-летний срок заключения за военные преступления против боснийских мусульман.

Хорватский телеканал, пересказывая сообщения близких к Пральяку источников, проинформировал, что он умер в больнице в Гааге.

Как отмечает агентство, инцидент произошел в конце вынесения окончательного решения суда. Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ), учрежденный Организацией Объединенных Наций в 1993 году, прекращает свою работу в следующем месяце, когда закончится его мандат.