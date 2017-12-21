Генассамблея ООН начала заседание по Иерусалиму

Генеральная ассамблея ООН начала экстренное заседание, на котором рассмотрит проект резолюции, осуждающей решение Вашингтона признать Иерусалим столицей Израиля, передает радио Свобода.

Читайте такжеТрамп пригрозил сократить финансирование странам ООН за голосование против США по Иерусалиму (видео)20 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что проанализирует результаты рассмотрения резолюции и предположил, что Вашингтон может прекратить оказывать финансовую помощь странам, которые ее поддержат.

«Эти государства берут наши деньги, а потом голосуют против нас на Совете Безопасности, и потенциально будут голосовать против нас на ассамблее... Они берут сотни миллионов и даже миллиарды долларов, а потом голосуют против нас. Пусть голосуют, мы много сэкономим, нам безразлично», – сказал Трамп.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 21 декабряпризвал страны не обращать внимания на угрозы Трампа, и выразил надежду, что мир «даст хороший урок» Соединенным Штатам.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал ООН «домом лжи» и сказал, что его страна не воспринимает результаты голосования «даже до его проведения».

«Иерусалим является столицей Израиля, независимо от того, признает это ООН или нет», – заявил Нетаньяху.

США ветировали похожий проект резолюции во время заседания Совета Безопасности ООН 18 декабря. 14 членов органа тогда проголосовали «за».

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил 6 декабря, что США официально признают Иерусалим столицей Израиля и пообещал перевести посольство США из Тель-Авива через несколько лет.

Этот шаг Трампа вызвал критику со стороны палестинцев и их арабских союзников, а также стран Запада.

Статус Иерусалима является болезненным вопросом для всех сторон ближневосточного урегулирования. В частности, палестинцы считают, что Восточный Иерусалим должен быть столицей их будущего государства.

По плану ООН 1947 года о создании на территории тогдашней Британской Подмандатной Палестины двух государств, еврейского и арабского, Иерусалим должен был стать отдельной единицей со специальным международным режимом под управлением ООН.

Фактически уже в 1948 году вновь созданный Израиль по результатам первой арабо-израильской войны взял под контроль западную часть города и в 1949 году объявил Иерусалим столицей. Восточный Иерусалим тогда оказался под оккупацией Иордании. Израиль захватил и Восточный Иерусалим вместе с историческим Старым городом в ходе Шестидневной войны в 1967 году, а позже объявил об аннексии этой территории, заявив, что весь Иерусалим является его неделимой столицей.

Мировое сообщество на основании плана 1947 года не признает принадлежности Иерусалима Израилю, особенно же аннексии Израилем Восточного Иерусалима и провозглашение всего города столицей страны, практически все посольства других государств в Израиле, в том числе и США, расположенные в Тель-Авиве.