В Совбез ООН внесли проект резолюции по статусу Иерусалима
Египет внес на рассмотрение Совета Безопасности ООН проект резолюции, предусматривающий осуждение решений стран относительно единоличного определения статуса Иерусалима. Ожидается, что голосование за документ состоится 18 декабря.
На голосование Совета Безопасности ООН представлен проект резолюции, выражает "глубокое разочарование недавним решением относительно статуса Иерусалима", не называя при этом конкретных государств и чиновников. Об этом сообщает DW.
Однако документ, очевидно, является ответом на объявление президентом США Дональдом Трампа решение признать Иерусалим столицей Израиля и перенести туда посольство Соединенных Штатов.
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Проект резолюции Совбеза ООН внес Египет, сообщает в субботу, 16 декабря, ряд информагентств, в которых оказался текст документа.
Согласно им, в резолюции будет содержаться пункт о том, что любые решения, которые намекают на изменение статуса Иерусалима, не имеют юридической силы и должны быть отменены. Так же отмечается, что вопросы вокруг статуса Иерусалима следует "решать путем переговоров". Ожидается, что Совбез ООН будет голосовать по этой резолюции уже 18 декабря. Как известно, США в этом органе право вето.
В начале декабря президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима единой столицей Израиля и заявил о намерении перенести в этот город посольство США, что до сих пор находилось в Тель-Авиве. Решение Вашингтона вызвало волну возмущения и осуждения в арабском мире, а также повлекло столкновения между палестинцами и израильскими силовиками, в результате чего погибло несколько человек.
ЕС заявил, что не будет менять своей позиции в отношении Иерусалима.