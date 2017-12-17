В Совбез ООН внесли проект резолюции по статусу Иерусалима

На голосование Совета Безопасности ООН представлен проект резолюции, выражает "глубокое разочарование недавним решением относительно статуса Иерусалима", не называя при этом конкретных государств и чиновников. Об этом сообщает DW.

Однако документ, очевидно, является ответом на объявление президентом США Дональдом Трампа решение признать Иерусалим столицей Израиля и перенести туда посольство Соединенных Штатов.

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Проект резолюции Совбеза ООН внес Египет, сообщает в субботу, 16 декабря, ряд информагентств, в которых оказался текст документа.

Согласно им, в резолюции будет содержаться пункт о том, что любые решения, которые намекают на изменение статуса Иерусалима, не имеют юридической силы и должны быть отменены. Так же отмечается, что вопросы вокруг статуса Иерусалима следует "решать путем переговоров". Ожидается, что Совбез ООН будет голосовать по этой резолюции уже 18 декабря. Как известно, США в этом органе право вето.

В начале декабря президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима единой столицей Израиля и заявил о намерении перенести в этот город посольство США, что до сих пор находилось в Тель-Авиве. Решение Вашингтона вызвало волну возмущения и осуждения в арабском мире, а также повлекло столкновения между палестинцами и израильскими силовиками, в результате чего погибло несколько человек.

ЕС заявил, что не будет менять своей позиции в отношении Иерусалима.