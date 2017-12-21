В Германии задержали готовившего атаку с грузовиком террориста ИГИЛ

Полиция города Карлсруэ (федеральная земля Баден-Вюртемберг) в среду, 20 декабря, сообщила о задержании предполагаемого члена террористической группировки "Исламское государство".

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Как передает DW.com, задержанный, по данным спецслужб, планировал теракт на Шлоссплац, одной из главных площадей города. По данным генпрокуратуры Германии, речь идет о 29-летнем гражданине Германии Дазбаре В., который в 2015 и 2016 годах находился в Ираке, где и примкнул к ИГ. Решение о мере пресечения для задержанного будет принято сегодня, 21 декабря.

"По данным, известным на настоящий момент, задержанный намеревался совершить теракт, в том числе при помощи грузовика", - пояснили следователи, добавив, что Дазбара В. обвиняют в том числе в изготовлении и распространении террористических пропагандистских видеоматериалов. По оперативным данным, он изучал окрестности Шлоссплац с конца августа 2017 года. С сентября Дазбар В. безуспешно пытался устроиться водителем в курьерские службы.

Немецкие спецслужбы обеспокоены возможностью возвращения в западные страны боевиков ИГИЛ. После того как террористическая группировка потерпела поражение в Ираке и Сирии, многие ее члены вернулись в Европу, где могут планировать теракты. 19 декабря 2016 года террорист Анис Амри на грузовике въехал в толпу на рождественской ярмарке в Берлине. В результате преступления погибли 11 человек.