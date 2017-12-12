Трамп заявил о победе над ИГ в Сирии и Ираке

Президент США Дональд Трамп на церемонии подписания военного бюджета в Белом доме заявил о победе над террористической группировкой «Исламское государство» в Сирии и Ираке.

Стенограмма его речи опубликована на сайте Белого дома, передает РБК.

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«Он [бюджет] санкционирует продолжение финансирования нашей кампании по уничтожению ИГИЛ. Как вы знаете, мы победили в Сирии, мы победили в Ираке. Но они распространяются в других районах. И мы преследуем их так же быстро, как они распространяются. За последние восемь месяцев мы добились в борьбе с ИГИЛ больших успехов, чем предыдущая администрация за весь срок своего правления», — заявил Трамп.

Ранее УНИАН сообщал, что президент США Дональд Трамп сегодня подписал закон об оборонном бюджете США на 2018 год, которым предусмотрено предоставление Украине 350 млн долл. помощи на политику в сфере безопасности.

В законе также предусматривается продолжение мероприятий по противодействию агрессии со стороны России.