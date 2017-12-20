Селена Гомес и ее мама отписались друг от друга в соцсети из-за личной жизни певицы (видео)

Певица Селена Гомес больше не интересуется соцсетями своей мамы Мэнди Корнетт. Инсайдеры предполагают, что родные поссорились из-за Джастина Бибера.

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После "горячего" разговора, мама певицы даже попала в больницу. Одна из самых молодых и самых ярких пар американского шоу-бизнеса распалась два года назад, передает ТСН.

Однако этой осенью Гомез и Бибер официально воссоединились, несмотря на то, что семья и друзья певицы категорически против этого.