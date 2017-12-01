Billboard Women in Music: в Лос-Анджелесе выбрали женщину года (фото)
Женщиной года на церемонии признали поп-исполнительницу Селена Гомес.
В Лос-Анджелесе прошла торжественная церемония вручения премии Billboard Women in Music. Женщиной года признали поп-исполнительницу Селена Гомес. Об этом сообщается на официальном сайте издания.
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"Честно говоря, я думаю, что Франсия (подруга артистки Франсия Раиса, которая пожертвовала для нее почку) должна получить эту награду, потому что она спасла мне жизнь", – заявила певица во время получения награды.
Награду в номинации "Прорыв" получила певица Камилла Кабельо. Нарушителем правил признали R&B певицу и автора песен Кейлани. Премию "Икона" получила американская исполнительница и музыкальный продюсер Мэри Джей Блайдж.
В номинации "Сила" победила американская певица и актриса Келли Кларксон. Специальную награду премии Billboard Women in Music "Влияние" присудили сестре Бейонсе певице Соланж.