В Мексике перевернулся туристический автобус: погибли 12 человек

В Мексике автобус с туристами, которые ехали посмотреть на руины цивилизации майя, перевернулся на узкой дороге между портом в городе Махахуал и Чакчобену. Об этом говорится в сюжете ТСН.

В результате ДТП погибли как минимум 12 человек: из них 11 туристов и один мексиканский гид. Еще 20 человек ранены. Среди жертв опознали семеро граждан США и двоих граждан Швейцарии. Лица других до сих пор уточняют.

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Экскурсия к руинам майя происходила в рамках круиза лайнеров Celebrity Equinox и Serenade of the Seas. Выехали два автобуса. Пассажиры второго из них рассказывают, что побыли в дороге не больше 35-40 минут перед тем, как произошла авария первого автобуса в колонне.

Сейчас правоохранители устанавливают причины ДТП. Компания-организатор круиза Royal Caribbean Cruises выразила соболезнования семьям погибших и взяла на себя расходы на транспортировку и медицинское обслуживание раненых.

Как сообща УНИАН, в Харькове пьяный водитель попал в ДТП на угнанной маршрутке.