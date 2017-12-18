"Америка снова в игре": Трамп представил новую доктрину безопасности США

Президент США, выступая в Вашингтоне с представлением новой стратегии национальной безопасности, в начале своей речи сказал, что другие государства, для защиты которых воюют американские солдаты, должны компенсировать Вашингтону военные затраты.

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Как передает Радио Свобода, по словам Трампа, это одно из проявлений нового подхода США к защите своих интересов.

"Мы вступаем в новую эру соревнования", заявил Дональд Трамп. "Государство без границ – это не государство. Государство, не способное выиграть войну, не способно защитить себя", считает президент США. "Америка – снова в игре, и Америка намерена выиграть", провозгласил Трамп.

По словам главы Белого дома, экономическое процветание – главное условие обеспечения национальной безопасности.

Основные тезисы выступления президента США ранее опубликовал Белый дом. В документе, в частности, говорится, что Россия и Китай бросают вызов Соединенным Штатам и подрывают их национальную безопасность.

Россия и Китай в новой доктрине названы "ревизионистскими державами", которые увеличивают расходы на оборону и применяют репрессивные меры к гражданскому обществу. В частности, усиливают контроль за распространением информации. В российском МИДе уже заявили, что с тревогой воспринимают попытки Вашингтона причиcлить Россию к противникам США.