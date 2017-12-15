Лучшие фото недели: любовь на фоне протеста, возвращение космонавтов на Землю и драка белки с голубями за еду (фотоподборка)

17:58, 15 декабря 2017
Мир
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Подборка самых впечатляющих фотографий со всего мира, опубликованных на фотосервисе Reuters в течение уходящей недели.

Протестующие в поддержку Саакашвили перед судом 11 декабря
Протестующие в поддержку Саакашвили перед судом 11 декабря /  © REUTERS
Тучи сгущаются над Атлантическим океаном у побережья Франции, 11 декабря
Тучи сгущаются над Атлантическим океаном у побережья Франции, 11 декабря /  © REUTERS
Саакашвили во время суда 11 декабря
Саакашвили во время суда 11 декабря /  © REUTERS
Арнольд Шварцнегер перед климатическим саммитом в Париже, 11 декабря
Арнольд Шварцнегер перед климатическим саммитом в Париже, 11 декабря /  © REUTERS
Закат солнца в Дубае, 11 декабря
Закат солнца в Дубае, 11 декабря /  © REUTERS
4-месячный королевский пингвиненок в зоопарке в Сингапуре, 12 декабря
4-месячный королевский пингвиненок в зоопарке в Сингапуре, 12 декабря /  © REUTERS
Торговый центр в Китае, украшенный к Рождеству, 12 декабря
Торговый центр в Китае, украшенный к Рождеству, 12 декабря /  © REUTERS
Свалка велосипедов в Китае, 13 декабря
Свалка велосипедов в Китае, 13 декабря /  © REUTERS
Белка и голуби устроили битву за еду в Лондоне, 13 декабря
Белка и голуби устроили битву за еду в Лондоне, 13 декабря /  © REUTERS
Возвращение космонавтов с МКС на базу Байконур, 14 декабря
Возвращение космонавтов с МКС на базу Байконур, 14 декабря /  © REUTERS
Продавец на рождественской ярмарке в Индии, 14 декабря
Продавец на рождественской ярмарке в Индии, 14 декабря /  © REUTERS
Туман в Македонии, 15 декабря
Туман в Македонии, 15 декабря /  © REUTERS

Уходящая неделя началась с продолжения эпопеи с задержанием в Киеве экс-президента Грузии, лидера партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили. Так, 11 декабря столичный суд избирал меру пресечения для опального политика. Впрочем, похоже, пока в зале решалась дальнейшая судьба Саакашвили, его сторонники под зданием зря времени не теряли.

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Также на этой неделе в Сингапурском зоопарке показали двухмесячного птенца королевского пингвина по имени Мару, который вылупился у них впервые за 10 лет. При этом в вольере птицы обустроили специальную тематическую рождественскую экспозицию. Сейчас пингвиненок содержится еще отдельно от других птиц, впрочем уже может видеть и даже общаться с ними через стеклянную перегородку.

Тем временем 14 декабря три члена экипажа Международной космической станции приземлились в спускаемой капсуле корабля "Союз МС-05" в Казахстане, после того, как они провели на МКС 139 суток.

Особенно нашу редакцию и читателей на этой неделе также порадовала драка за пищу, которую в Лондоне устроили белка и двое голубей.

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