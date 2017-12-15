Лучшие фото недели: любовь на фоне протеста, возвращение космонавтов на Землю и драка белки с голубями за еду (фотоподборка)

Уходящая неделя началась с продолжения эпопеи с задержанием в Киеве экс-президента Грузии, лидера партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили. Так, 11 декабря столичный суд избирал меру пресечения для опального политика. Впрочем, похоже, пока в зале решалась дальнейшая судьба Саакашвили, его сторонники под зданием зря времени не теряли.

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Также на этой неделе в Сингапурском зоопарке показали двухмесячного птенца королевского пингвина по имени Мару, который вылупился у них впервые за 10 лет. При этом в вольере птицы обустроили специальную тематическую рождественскую экспозицию. Сейчас пингвиненок содержится еще отдельно от других птиц, впрочем уже может видеть и даже общаться с ними через стеклянную перегородку.

Тем временем 14 декабря три члена экипажа Международной космической станции приземлились в спускаемой капсуле корабля "Союз МС-05" в Казахстане, после того, как они провели на МКС 139 суток.

Особенно нашу редакцию и читателей на этой неделе также порадовала драка за пищу, которую в Лондоне устроили белка и двое голубей.