Три члена экипажа МКС вернулись на Землю (фото, видео)

Три члена экипажа Международной космической станции (МКС) приземлились в спускаемой капсуле корабля "Союз МС-05" в Казахстане, сообщили журналистам в Центре управления полетами (ЦУП), передает РИА Новости.

На Землю вернулись космонавт Роскосмоса Сергей Рязанский, астронавт НАСА Рэндольф Брезник и астронавт итальянского космического агентства Паоло Несполи. Они находились на станции 139 суток.

Читайте такжеАстронавт МКС сделал уникальный снимок северного сияния над США

Как сообщили позже, спасатели эвакуировали из спускаемого аппарата корабля "Союз МС-05" вернувшихся на Землю российского космонавта Сергея Рязанского, американского и итальянского астронавтов Рэндольфа Брезника и Паоло Несполи.

"Самочувствие экипажа хорошее", — отметили в ЦУП.

На МКС остаются россиянин Александр Мисуркин и американцы Марк Ванде Хай и Джозеф Акаба.

На 17 декабря запланирован старт "Союза МС-07" с Байконура с экипажем очередной миссии МКС. В космос отправятся россиянин Антон Шкаплеров, американец Скотт Тингл и астронавт японского агентства аэрокосмических исследований Норишиге Канаи.