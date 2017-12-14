В Лондоне белка и голуби устроили настоящее побоище за еду (фоторепортаж)

Настоящую драку за еду устроили белка и голуби в Лондоне. Судя по фото, опубликованным в фотосервисе Reuters, мужчина, который работает неподалеку, вышел на перерыв и решил покормить белку орешками.

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Причем, судя по всему, животное питается таким образом уже не впервые, ведь спокойно берет у мужчины еду из рук и прыгает по всему туловищу и ногам.

Однако в какой-то момент идиллию нарушили пара голубей, которые начали наглым образом отбирать еду у пушистого зверька. В результате завязалась настоящая драка. Кто победил - неизвестно. Однако на фото видно, что белочка свой орешек получила, вот только не понятно, как - в бою или как утешительный приз.

Как сообщал УНИАН, ранее на территорию британского правительственного кота Ларри ворвалась белка.