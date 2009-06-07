Что лучше: конвертировать юань или ждать укрепления доллара?

Конвертирование юаня является самым коротким путем по созданию новой резервной мировой валюты, однако и этот процесс может занять порядка 10 лет. Такое мнение высказал министр финансов РФ Алексей Кудрин, выступая на Петербургском экономическом форуме. Вместе с тем, считает он, скоро создать новую резервную валюту в мире не удастся, так как даже таким союзам, как ЕС, еще предстоит завершить синхронизацию экономики.

Говоря о долларе как наднациональной валюте, А.Кудрин отметил, что недоверие к доллару основано на большом дефиците бюджета США. Он напомнил, что, согласно заявлению главы Федеральной резервной системы США, к 2011 г. страна планирует сократить дефицит до 6% (прогнозируемый уровень дефицита бюджета США в 2008-2009 финансовом году - 12,3% ВВП, это крупнейший дефицит бюджета США со времен Второй мировой войны). Однако сокращение дефицита бюджета США будет "упираться в политические реалии", отметил А.Кудрин.

РосБизнесКонсалтинг