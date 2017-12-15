В Кремле объяснили, почему Путин не называет фамилию Навального

В Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин не называет российского оппозиционера Алексея Навального по фамилии из-за своего отношения к нему. Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Я не знаю. Ну, не называет. Действительно, мы тоже это замечаем. Очевидно, это связано с отношением к этому человеку, которого, собственно, президент и не скрывал во время вчерашней пресс-конференции», - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, почему Путин не называет оппозиционера по фамилии.

При этом пресс-секретарь отметил, что не стоит рассматривать такой ответ признанием того, что решение о недопущении оппозиционера к президентским выборам было политическим.

Как сообщал УНИАН, 14 декабря Путин сравнил российского оппозиционера Алексея Навального с экс-президентом Грузии, лидером партии «Движение новых сил» Михаилом Саакашвили и пообещал не допустить переворота в России.

«По поводу персонажей, которых вы упомянули (Навальный): сегодня уже говорил об Украине. Вы хотите, чтобы у нас по площадям бегали десятки Поро..., простите, Саакашвили? Тех, кого вы назвали. Это Саакашвили, только в российском издании, и вы хотите, чтобы такие Саакашвили дестабилизировали ситуацию в стране, вы хотите, чтобы мы переживали от одного майдана к другому, чтобы у нас были попытки государственных переворотов? Мы все это уже проходили. Я уверен, что подавляющее большинство граждан этого не хочет и этого не допустит», - сказал Путин под аплодисменты представителей российских СМИ.

Основатель "Фонда борьбы с коррупцией" Алексей Навальный объявил об участии в выборах, но в ЦИК заявляют, что баллотироваться он сможет не ранее 2028 года (через десять лет после окончания условного срока, который истекает летом 2018 года). Конституция не мешает ему участвовать в выборах, настаивает сам Навальный.