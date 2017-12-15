В России стартовала президентская кампания, Путин должен собрать подписи за полтора месяца

Совет Федерации официально утвердил дату президентских выборов на 18 марта 2018 года. Теперь у кандидатов есть полтора месяца, чтобы собрать подписи для своего выдвижения и регистрации, сообщает Би-би-си.

Раньше выборы проходили в начале марта, но в прошлом году день голосования перенесли на две недели позже, на 18 марта, день, когда был подписан договор о вхождении Крыма в состав Российской Федерации. Большинство мировых государств не признают этот договор, считая Крым аннексированной территорией.

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Теперь желающие принять участие в выборах президента должны до начала января собрать инициативную группу по выдвижению (если идут как самовыдвиженцы) или собрать съезд политической партии, от которой пойдут на выборы. Затем у них есть время до 1 февраля, чтобы собрать необходимые для регистрации подписи: 100 тысяч для кандидатов от партий и 300 тысяч для самовыдвиженцев. В течение десяти дней после этого ЦИК примет решение о регистрации кандидатов.

В предстоящих выборах примет участие действующий президент Владимир Путин, если он одержит победу, это будет его четвертый президентский срок. Накануне Путин объявил, что будет баллотировать не от партии "Единая России", а в качестве самовыдвиженца. Он сказал об этом на ежегодной большой пресс-конференции.

Также о планах баллотироваться объявила телеведущая Ксения Собчак, которая называет себя кандидатом "против всех". Ее называли поддержанным Кремлем кандидатом, но сама она категорически отрицает какую-либо координацию своих действий с администрацией президента. Официально ее будет выдвигать партия "Гражданская сила".

Основатель "Фонда борьбы с коррупцией" Алексей Навальный также объявил об участии в выборах, но в ЦИК заявляют, что баллотироваться он сможет не ранее 2028 года (через десять лет после окончания условного срока, который истекает летом 2018 года). Конституция не мешает ему участвовать в выборах, настаивает сам Навальный.

Выдвинется на выборах и бизнес-омбудсмен Борис Титов от своей "Партии роста". На думских выборах эта партия набрала чуть более процента голосов.

В выборах примет участие и основатель "Яблока" Григорий Явлинский.

Из лидеров парламентских партий однозначный ответ на вопрос об участии в выборах дал только лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который пойдет на выборы. Лидер КПРФ обещал объявить о выдвижении на предстоящем съезде.

Всего желание участвовать в выборах выразили "минимум 23 человека", сказала глава ЦИК Элла Памфилова, выступая в Совете Федерации.

Как сообщал УНИАН, по данным СМИ, Кремль распорядился превратить переизбрание Путина в праздник. Чтобы поднять явку на выборах, на участках будут организованы ярмарки и концерты.