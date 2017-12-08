"Пообещал работу актера": режиссера "Людей Икс" обвинили в изнасиловании 17-летнего подростка

Фигурантом дела об изнасиловании подростка стал американский режиссер Брайн Сингер, снявший фильмы «Операция «Валькирия», «Возвращение супермена» и несколько картин про «Людей Икс».

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Как сообщает New York Times, его обвиняют в сексуальном насилии в отношении 17-летнего подростка в 2003 году на яхте в Сиэтле.

Автор иска Сезар Санчес-Гузман заявил, что на вечеринке на яхте режиссер предложил ему устроить экскурсию по лодке, а когда они зашли в главную спальню, Сингер закрыл дверь и потребовал от Санчеса-Гузмана заняться сексом. Тот отказался, после чего режиссер толкнул его на кровать и совершил насилие. По словам молодого человека, режиссер пообещал ему получить работу актера, если тот не будет ничего говорить о произошедшем.

Сам Сингер отрицает все обвинения и намерен защищаться в суде, а после победы — выдвинуть собственные обвинения в отношении Санчеса-Гузмана.