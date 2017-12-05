Режиссера со скандалом уволили из фильма про Фредди Меркьюри

Режиссера Брайана Сингера со скандалом уволили из фильма «Богемская рапсодия», посвященного лидеру группы Queen Фредди Меркьюри, следует из сообщения The Hollywood Reporter.

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Ранее стало известно, что съемки приостановлены из-за неожиданного отсутствия постановщика. Представитель Сингера говорил, что это связано с вопросами здоровья, касающимися режиссера и его семьи.

Теперь студия 20th Century Fox выпустила заявление, согласно которому Сингер больше не режиссер «Богемской рапсодии».

По информации журнала, такое решение связано не только с отсутствием постановщика на съемках, но и с усиливающимся конфликтом между Сингером и исполнителем главной роли Рами Малеком.

Со своей стороны, режиссер не согласен с обвинениями в непрофессиональном поведении и утверждает, что студия не разрешила ему позаботиться о своем здоровье и о здоровье своих близких. Постановщик также сказал, что у него с Малеком были лишь творческие разногласия, что не мешало им работать вместе.

Как ожидается, новый режиссер будет назначен в ближайшие дни.