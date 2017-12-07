В КНДР заявили о неизбежности войны на Корейском полуострове

Масштабные совместные учения США и Южной Кореи, а также заявления со стороны высшего руководства Штатов делают войну на Корейском полуострове неизбежной.

Об этом сообщает северокорейское агентство ЦТАК со ссылкой на заявление представителя МИД КНДР, передает РБК.

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"Начало войны на Корейском полуострове - установленный факт. Остается вопрос: когда начнется война?", - говорится в заявлении представителя внешнеполитического ведомства Северной Кореи.

По его словам, власти Северной Кореи "не хотят войны ради войны".

"Однако не будем скрывать, что если США продолжат испытывать наше терпение и разожгут ядерную войну, мы, безусловно, заставим США дорого заплатить за последствия, применив ядерное оружие, которое мы постоянно улучшаем", - говорится в заявлении.

Ранее в КНДР заявили, что военные учения Vigilant Ace с участием военных Соединенных Штатов Америки и Южной Кореи, которые начинаются в понедельник, 4 декабря, "ускорят самоуничтожение" этих двух стран.