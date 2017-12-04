В КНДР заявили, что США и Южная Корея "идут к самоуничтожению"

Военные учения Vigilant Ace с участием военных Соединенных Штатов Америки и Южной Кореи, которые начинаются в понедельник, 4 декабря, "ускорят самоуничтожение" этих двух стран. Об этом в воскресенье, 3 декабря, заявил представитель комитета по мирному воссоединению Северной Кореи. Об этом сообщает DW.

По словам представителя северокорейского ведомства, задачей масштабных военных учений является "полное уничтожение" Северной Кореи. "Марионеточные милитаристы США и Южной Кореи должны помнить, что эскалация провокаций и новые преступления лишь будут способствовать более ужасному возмездию и ускорит их самоуничтожение", - говорится в заявлении.

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Ранее в воскресенье северокорейская газета "Нодон синмун", являющаяся органом ЦК Трудовой партии Кореи, написала, что военные учения Vigilant Ace являются провокацией, которая создает риск развязывания ядерной войны. "Это открытая тотальная провокация против КНДР, что может в любой момент привести к ядерной войне", - написала газета.

Военные учения Vigilant Ace, которые пройдут с 4 по 8 декабря в акватории Тихого океана, будут самыми масштабными учениями, которые когда-либо совместно проводили США и Южная Корея. В них примут участие около 12 000 военных и более 230 военных самолетов, включая истребители F-22 и F-35. Стороны будут отрабатывать сценарий с точечными авиаударами по ядерным и ракетным объектам КНДР, включая тягачи, на которых перемещают северокорейские ракеты.

Ранее сообщалось, что США перебросили в Южную Корею 12 истребителей пятого поколения.