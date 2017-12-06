В Германии пассажирский поезд столкнулся с грузовым, около 50 пострадавших (фото)

В результате столкновения пассажирского и грузового поездов вечером во вторник, 5 декабря, на западе Германии, пострадали, по предварительным данным региональной полиции, около 50 человек.

Как сообщает Deutsche Welle, авария произошла вблизи города Дюссельдорф (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия) около 20:30 по киевскому времени.

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Отмечается, что данные по количеству пострадавших в результате чрезвычайного происшествия разнятся. Немецкая железная дорога Deutsche Bahn пока заявили о 20 пострадавших. Представители пожарной службы, которые работают на месте инцидента, сначала подтвердили информацию лишь о пяти пострадавших, которые получили незначительные травмы.

Как сообщает агентство dpa со ссылкой на немецкую полицию, спасательная операция на месте событий осложнена тем, что в результате аварии были повреждены линии электропередачи.

В пассажирском поезде, попавшем в аварию, находилось около 150 человек.