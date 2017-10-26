В Финляндии пассажирский поезд столкнулся с военным бронетранспортером, погибли четыре человека (видео)

Авария произошла во время военных учений на юге страны. Погибли четыре человека – трое военных и один пассажир поезда. По сообщениям финских СМИ, еще как минимум восемь человек ранены.

Сейчас движение поездов на этом железнодорожном участке приостановлено. О причинах инцидента пока ничего не известно.