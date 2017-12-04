ЕС и Великобритания не достигли прорыва в переговорах по Brexit

Европейскому Союзу и Великобритании не удалось достичь прорыва в переговорах по выходу королевства из состава ЕС.

Об этом заявил председатель Европейской Комиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер по итогам сегодняшних переговоров с британским премьер-министром Терезой Мэй, сообщает Deutsche Welle.

«Несмотря на наши настойчивые усилия и значительный прогресс, который мы и наши команды совершили в последние несколько дней по оставшимся вопросам, сегодня не было возможно достичь окончательного соглашения», - сообщил Юнкер на совместном брифинге с Мэй.

Он выразил надежду, что на этой неделе стороны смогут продвинуться вперед во время переговоров, что позволит лидерам 27 государств-членов ЕС во время саммита на следующей неделе утвердить переход к следующей стадии переговоров с Лондоном, в частности, и относительно будущего сотрудничества в сфере торговли.

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Юнкер назвал Терезу Мэй «жестким и непростым переговорщиком, который защищает позицию Великобритании со всей энергией, которую, как мы знаем, она имеет». При этом он отметил, что отсутствие окончательного согласия между Брюсселем и Лондоном по итогам переговоров по Brexit «не является провалом».

В свою очередь, Мэй назвала нынешние переговоры «конструктивными» и отметила, что у сторон остаются разногласия во взглядах на несколько вопросов, «что требует дальнейших переговоров и консультаций».

«Мы снова соберемся к концу этой недели, и я также уверена, что мы завершим этот вопрос успешно», - отметила британский премьер.

24 ноября президент Европейского Совета Дональд Туск заявил, что ЕС ожидает от Великобритании "прогресса" в переговорах по Brexit в течение последующих 10 дней. Перед этим, 10 ноября, глава делегации ЕС на переговорах с Лондоном Мишель Барнье заявил, что в течение следующих двух недель британское правительство должно объявить свою позицию по урегулированию всех основных пунктов переговоров по Brexit.

Формальное решение о переходе к завершающей фазе переговоров должно быть принято на саммите ЕС 14-15 декабря в Брюсселе. Если Великобритания не предоставит объяснений по трем основным пунктам в установленный ЕС двухнедельный срок, начало второй фазы переговоров перенесут на февраль или март 2018 года, отметил тогда Барнье.

Как известно, наиболее спорными вопросами в переговорах между ЕС и Великобританией являются финансовые обязательства королевства перед ЕС, обеспечение после Brexit прав граждан ЕС, живущих в Великобритании, и осуществления контроля на границе между Ирландией, которая является членом ЕС, и Северной Ирландией, которая входит в состав Соединенного Королевства.

Ранее в понедельник СМИ сообщали, что во время переговоров сторонам удалось достичь компромисса в вопросе контроля на границе между Ирландией и Северной Ирландией. Однако впоследствии ирландский премьер Лео Варадкар заявил, что «удивлен и разочарован» тем, что правительство Великобритании изменил свое мнение и не смогло «подписать то, что было согласовано ранее сегодня».