Еврокомиссия разрабатывает план на случай провала переговоров по Brexit

Европейская комиссия в рамках специальной рабочей группы разрабатывает меры на случай срыва переговоров по Brexit.Читайте такжеТуск поставил дальнейшие переговоры по Brexit в зависимость от позиции Ирландии Как сообщает Немецкая волна, об этом написала газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на внутренние документы Евросоюза.

Секретариат Еврокомиссии уже начал разработку плана во всех отраслях, начиная от таможенных пошлин и заканчивая рыболовством.

По данным газеты, глава делегации ЕС на переговорах с Великобританией Мишель Барнье заявил, что таким образом страны Евросоюза должны подготовиться к самому худшему случаю.

Параллельно с переговорами, которые ведутся делегацией под руководством Барнье, рабочая группа под названием Brexit Preparedness Group разрабатывает различные сценарии развития ситуации после выхода Великобритании из Евросоюза. Один из них предусматривает возможность выхода без заключения Лондоном договора с Брюсселем.

Переговоры по Brexit зашли в тупик, потому что стороны не могут достичь согласия по ряду вопросов. Тремя основными спорными пунктами являются: сумма компенсации, которую Лондон должен выплатить за выход из ЕС, будущие права 3,2 млн граждан ЕС, которые проживают в Британии, и открытость границы Великобритании с Ирландией.

Ожидается, что глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер 4 декабря встретится в Брюсселе с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй для обсуждения хода переговоров. В последние дни Лондон выразил готовность пойти навстречу в том, что касается платежей Брюсселю. Однако вопрос о пограничном режиме между Северной Ирландией, входящей в состав Великобритании, и Ирландией остается открытыми.