Туск поставил дальнейшие переговоры по Brexit в зависимость от позиции Ирландии

Евросоюз откажет Великобритании в переходе ко второй фазе переговоров о Brexit, если предложение Лондона о режиме границы между Ирландией, которая является членом ЕС и Северной Ирландией, которая относится к Великобритании, не удовлетворит Дублин. Об этом заявил президент Европейского Совета Дональд Туск в пятницу, 1 декабря, после встречи с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром в Дублине, как сообщает DW.

"Если предложение Великобритании неприемлемо для Ирландии, оно также неприемлемо для ЕС. Я осознаю, что для некоторых британских политиков это, вероятно, сложно понять", - подчеркнул Туск, цитирует информагентство Reuters. По словам президента Европейского Совета, Великобритания начала Brexit, и теперь это ее ответственность - сделать соответствующее предложение и взять на себя обязательства не ужесточать режим на границе после Brexit.

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Дублин требует письменных гарантий от Лондона, что после 2019 года на границе между двумя частями острова не будет контроля. Без таких гарантий переговоры по Brexit не смогут перейти ко второй фазе, во время которой должны обсуждать отношения между Брюсселем и Лондоном после выхода Великобритании из ЕС. Этой фазы переговоров, особенно относительно торговой сделки, очень стремится британское правительство.

Ранее Туск дал премьеру Великобритании Терезе Мэй время до понедельника, 4 декабря, для выдвижения "окончательного предложения" по вопросу границы. 4 декабря глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер должен встретиться с Терезой Мэй и решить, есть ли "достаточный прогресс" для перехода ко второй фазе переговоров о Brexit.