Великобритания хочет сохранить "прозрачную" границу с Ирландией после Brexit - СМИ

Власти Великобритании не собираются после выхода из Европейского союза возвращаться к непрозрачной границе с Ирландией. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на планы правительства Соединенного Королевства.

Они были разработаны в рамках озвученного предложения Лондона о временном таможенном союзе с ЕС для предотвращения хаоса на границах Великобритании после Brexit.

Читайте такжеБритания предложит ЕС временный таможенный союз после "брексита"

Власти Великобритании заявляют о том, что они стремятся избежать "любой физической пограничной инфраструктуры" на границе между Северной Ирландией, выходящей из Евросоюза вместе со всей Британией, и остающейся в сообществе Республикой Ирландия.

Правительство хочет создать условия, при которых мелкие торговцы, которые обеспечивают до 80% торговли между Республикой Ирландия и Северной Ирландией, не подвергались бы никаким проверкам на границе. А крупные - подписали бы новые соглашения о пользующихся доверием торговых партнерах.

Отмечается, что Великобритания намерена после Brexit соблюдать все пункты Белфастского соглашения от 1998 года, предусматривающего отказ Лондона от прямого правления в Северной Ирландии и передачу власти в регионе местным органам самоуправления.