В Грузии произошел взрыв на железной дороге

Сегодня утром произошел взрыв на железной дороге в Западной Грузии на участке Хоби-Зугдиди, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ООО "Грузинская железная дорога".

По информации компании, взрыв произошел незадолго до того, как на этом месте должен был проехать железнодорожный состав.

"К счастью, на данном участке не было моста. Железная дорога получила незначительные повреждения", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время на месте работают криминалисты.