Молдова может утратить ГТС из-за долгов Приднестровья перед Газпромом

ОАО "Газпром" из-за больших долгов Приднестровья за российский природный газ может в судебном порядке наложить арест на активы молдавско-российского предприятия "Молдовагаз", что приведет к переводу распределительной газотранспортной системы (ГТС) страны в распоряжение российского газового холдинга. Об этом журналистам в Кишиневе сообщил председатель правления АО "Молдовагаз" Александр Гусев. По его словам, если Газпром будет взыскивать все долги за газ, в том числе задолженность Приднестровья, он сможет забрать все имущество "Молдовагаз" и будет полноправным собственником, а предприятие "Молдовагаз" останется без активов, без магистральных и распределительных трубопроводов и, следственно, прекратит существование.

По словам главы "Молдовагаза", Газпром может ограничить поставки природного газа в Молдавию в соответствии с реальным уровнем его оплаты, либо полностью прекратить газоснабжение. "Пока какой-то информации о том, что ситуация будет развиваться критически, и нас могут отключить от газа за неплатежи Приднестровья, у нас нет, и мы стараемся не допустить этого, но мы не можем исключить и такого развития событий", - отметил А.Гусев.

Ранее А.Гусев сообщил, что общий уровень расчета Приднестровья за российский природный газ, потребленный в 2008 г., составил около 16%. Он отметил, что Приднестровский регион получил в 2008 г. газ на сумму 352 млн долл., а заплатил за него 55 млн долл.

Основной общий долг АО "Молдовагаз" за российский природный газ в 2008 г. увеличился на 297 млн долл., или на 28,4%, составив на начало 2009 г. без учета пени 1 млрд 343 млн долл. Долг компании непосредственно перед Газпромом равен 681 млн долл., из которых 640 млн долл. - задолженность Приднестровья.

АО "Молдовагаз" было создано в 1999 г. Уставный капитал предприятия составляет 1,33 млрд леев (118,3 млн долл.). Крупнейшими акционерами АО "Молдовагаз" являются ОАО "Газпром" (6 млн 664 тыс. 540 акций, или 50%), правительство Молдавии в лице Агентства публичной собственности при Министерстве экономики и торговли (4 млн 708 тыс. 876 акций, или 35,33%) и администрация Приднестровья в лице Комитета по управлению имуществом Приднестровья (1 млн 791 тыс. 306 акций, или 13,44%).

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