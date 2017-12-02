В Британии правительственным учреждениям запретили использовать российские антивирусы

Национальный центр кибербезопасности (NCSC) при Центре правительственной связи Великобритании направил во все правительственные учреждения предписания не использовать российское антивирусное программное обеспечение в системах, связанных с национальной безопасностью.

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Глава центра Кирен Мартин в своем циркуляре сообщил, что ведомства не должны использовать российское программное обеспечение в любых системах, содержащих конфиденциальные данные. При этом NCSC не стал рекомендовать отказываться от него обычным пользователям.

Центр поддерживает диалог с "Лабораторией Касперского", подчеркивается в сообщении, которые вышло на фоне заявлений о возможных попытках России вмешаться в дела Великобритании, пишет Русская служба Би-би-си.

Российская "Лаборатория Касперского", которую в США подозревают в сотрудничестве со спецслужбами России, ранее категорически отвергала обвинения в свой адрес. Антивирусные продукты компании широко используют по всему миру, в том числе в государственных структурах Великобритании.

Антивирусные программы "Лаборатории Касперского" получают доступ к компьютерным файлам для сканирования вредоносного кода, что вызывает обеспокоенность, не может ли это быть использовано российскими властям в целях шпионажа.

Эксперты говорят, что решение NCSC основано скорее на анализах возможных рисков, чем на каких-либо свидетельствах того, что такого рода попытки шпионажа имели место. Речь идет о "повышенных рисках" для национальной безопасности, сказал технический директор NCSC Ян Леви.

В октябре британский премьер Тереза ​​Мэй сказала, что Москва выступает против национальных интересов Великобритании в киберпространстве.

Тогда же глава NCSC обвинил Россию в кибератаках на телекоммуникационный и энергетический секторы, а также СМИ. Мартин говорил, что Россия "пытается подорвать международную стабильность". А газета Times сообщала, что в день выборов в Великобритании система электроснабжения страны подверглась кибератаке со стороны России.

Россия последовательно отрицала обвинения в кибератаках и вмешательстве в избирательные процессы в западных странах.