В Британии обвинили Россию в кибератаках на СМИ, телекоммуникации и энергетику

Российские хакеры в течение прошлого года атаковали британские СМИ, телекоммуникации и энергетику.

Об этом заявил Национальный центр кибербезопасности страны (NCSC), пишет УП со ссылкой на Reuters.

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"Я могу подтвердить, что вмешательство России, которое наблюдал Национальный центр кибербезопасности в прошлом году, включало нападения на британские СМИ, телекоммуникации и энергетические сектора", - заявил глава NCSC Киаран Мартин.

По его словам, агентство "активно взаимодействует с международными партнерами, производителями и гражданским обществом" для решения этой угрозы со стороны России.

Специалисты по кибербезопасности давно обеспокоены нападениями на электрические сети, в частности, но Мартин не представил никаких доказательств того, что российские атаки преуспели в проникновении в энергосистемы или другую критическую инфраструктуру в Великобритании.

Ранее Мадрид сообщил о вмешательстве групп из России во время референдума об отделении Каталонии от Испании с целью дестабилизации испанского государства. С таким заявлением в понедельник, 13 ноября, в Брюсселе выступили министры обороны и иностранных дел этой страны.

Они подчеркнули, что располагают доказательствами того, что государственные и частные группы на территории России, а также Венесуэлы в рамках масштабной кампании использовали Twitter, Facebook и другие социальные сети и сайты, чтобы продвигать сепаратистские идеи и воздействовать на общественное мнение в преддверии референдума о независимости.