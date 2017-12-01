Экс-советник Трампа Флинн признал себя виновным в даче ФБР ложных показаний

Бывший советник президента Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Майкл Флинн признал себя виновным в даче ложных показаний Федеральному бюро расследований (ФБР) относительно разговоров с российским послом Сергеем Кисляком в декабре 2016 года во время переходного периода в США.

Читайте такжеГенералу Флинну предъявлено обвинение в даче ложных показаний ФБР Об этом сообщает The New York Times.

Признание виновности экс-советником Трампа, который сегодня предстал перед федеральным судом в Вашингтоне, свидетельствует, что он сотрудничал со следствием по делу расследования офисом Мюллера возможного российского вмешательства в выборы в США в 2016 году.

Его согласие на признание вины указывает, что Флинн предоставил информацию прокурорам, которая может помочь дальнейшему расследованию.

Как сообщал УНИАН, Флинн занимал должность советника Трампа меньше месяца. В отставку с этой должности он подал 14 февраля после публикаций в СМИ о том, что, не имея соответствующих полномочий, обсуждал по телефону санкции Вашингтона против РФ с российским послом в США Кисляком и скрыл это от вице-президента Майка пенсий.

В обвинении говорится, что Флинн ввел в заблуждение агентов ФБР 24 января 2017 года, через несколько дней после инаугурации Трампа, сказав им, что не просил российского посла не усиливать напряжение в отношениях между Вашингтоном и Москвой в результате введения санкций администрацией Барака Обамы.