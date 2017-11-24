Экс-советник Трампа Флинн готов сотрудничать со спецпрокурором по России

Бывший советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн мог начать сотрудничество со спецпрокурором по России Робертом Мюллером либо близок к такому сотрудничеству. Такой вывод делает американская газета The New York Times, сообщившая в четверг, 23 ноября, что адвокаты Флинна известили юристов Дональда Трампа, что больше не могут обсуждать с ними детали расследования Мюллера о связях окружения Трампа с Кремлем. Ранее юристы Флинна и Трампа свободно обсуждали это расследование, как сообщает DW.

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Мюллер неоднократно проявлял интерес к Флинну. В частности, в августе он запросил у Белого дома документы, касающиеся бывшего советника по национальной безопасности. А в сентябре появилась информация, что следователи заинтересовались сыном Флинна Майклом Флинном-младшим, который работал в лоббистской компании его отца - Flynn Intel Group. Он, в частности, сопровождал отца во время его визита в Москву в декабре 2015 года, где Флинн-старший выступал с речью на мероприятии телеканала Russia Today.

Майкл Флинн занимал пост советника Трампа менее месяца. В отставку с этой должности он ушел 14 февраля после публикаций в СМИ о том, что, не имея соответствующих полномочий, обсуждал по телефону санкции Вашингтона против РФ с российским послом в США Сергеем Кисляком и скрыл это от вице-президента Майка Пенса.

Расследованием возможных связей избирательного штаба Трампа с представителями России, а также предполагаемого вмешательства РФ в выборы занимаются специальный комитет Конгресса США, Федеральное бюро расследований и спецпрокурор Роберт Мюллер. Американские спецслужбы уверены, что российские власти стоят за хакерскими атаками на сайты Демократической партии и предвыборной команды кандидата от этой партии Хиллари Клинтон с целью повлиять на исход выборов президента США. Трамп многократно отвергал обвинения в том, что между его людьми и представителями РФ были какие-либо договоренности.