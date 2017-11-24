Экс-советник Трампа Флинн готов сотрудничать со спецпрокурором по России
Юристы Майкла Флинна прекратили обсуждать с юристами Трампа детали расследования возможных связей с Кремлем. Газета The New York Times делает вывод, что Флинн мог начать сотрудничать со следствием.
Бывший советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн мог начать сотрудничество со спецпрокурором по России Робертом Мюллером либо близок к такому сотрудничеству. Такой вывод делает американская газета The New York Times, сообщившая в четверг, 23 ноября, что адвокаты Флинна известили юристов Дональда Трампа, что больше не могут обсуждать с ними детали расследования Мюллера о связях окружения Трампа с Кремлем. Ранее юристы Флинна и Трампа свободно обсуждали это расследование, как сообщает DW.
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Мюллер неоднократно проявлял интерес к Флинну. В частности, в августе он запросил у Белого дома документы, касающиеся бывшего советника по национальной безопасности. А в сентябре появилась информация, что следователи заинтересовались сыном Флинна Майклом Флинном-младшим, который работал в лоббистской компании его отца - Flynn Intel Group. Он, в частности, сопровождал отца во время его визита в Москву в декабре 2015 года, где Флинн-старший выступал с речью на мероприятии телеканала Russia Today.
Майкл Флинн занимал пост советника Трампа менее месяца. В отставку с этой должности он ушел 14 февраля после публикаций в СМИ о том, что, не имея соответствующих полномочий, обсуждал по телефону санкции Вашингтона против РФ с российским послом в США Сергеем Кисляком и скрыл это от вице-президента Майка Пенса.
Расследованием возможных связей избирательного штаба Трампа с представителями России, а также предполагаемого вмешательства РФ в выборы занимаются специальный комитет Конгресса США, Федеральное бюро расследований и спецпрокурор Роберт Мюллер. Американские спецслужбы уверены, что российские власти стоят за хакерскими атаками на сайты Демократической партии и предвыборной команды кандидата от этой партии Хиллари Клинтон с целью повлиять на исход выборов президента США. Трамп многократно отвергал обвинения в том, что между его людьми и представителями РФ были какие-либо договоренности.