Россия направляет в Средиземное море корабль из оккупированного Крыма
Корабль "Адмирал Григорович" неоднократно принимал участие в нанесении ракетных ударов в Сирии.
Российский военный корабль Адмирал Григорович, который оснащен крылатыми ракетами Колибр, будет направлен в Средиземное море. Об этом заявил командующий Черноморским флотом РФ адмирал Александр Витко газете Минобороны страны-агрессора "Красная звезда", передает LIGA.net.
Отмечается, что ранее фрегат был задействован в операциях по поддержке армии действующего режима Башара Асада в Сирии.
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"В настоящее время подводные лодки Великий Новгород и Колпино выполняют задачи в Средиземном море, туда же направляется фрегат Адмирал Григорович", - сказал Витко.
Отмечается, что Адмирал Григорович неоднократно принимал участие в нанесении ракетных ударов в Сирии, а в середине июля фрегат вернулся в оккупированный Севастополь.