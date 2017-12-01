Россия направляет в Средиземное море корабль из оккупированного Крыма

08:52, 01 декабря 2017
Мир
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Корабль "Адмирал Григорович" неоднократно принимал участие в нанесении ракетных ударов в Сирии.

Фрегат был задействован в операциях по поддержке армии действующего режима Башара Асада в Сирии / фото Архив фотографий кораблей русского и советского ВМФ

Российский военный корабль Адмирал Григорович, который оснащен крылатыми ракетами Колибр, будет направлен в Средиземное море. Об этом заявил командующий Черноморским флотом РФ адмирал Александр Витко газете Минобороны страны-агрессора "Красная звезда", передает LIGA.net.

Отмечается, что ранее фрегат был задействован в операциях по поддержке армии действующего режима Башара Асада в Сирии. 

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"В настоящее время подводные лодки Великий Новгород и Колпино выполняют задачи в Средиземном море, туда же направляется фрегат Адмирал Григорович", - сказал  Витко. 

Отмечается, что Адмирал Григорович неоднократно принимал участие в нанесении ракетных ударов в Сирии, а в середине июля фрегат вернулся в оккупированный Севастополь. 

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