Российский "Адмирал Григорович" с крылатыми ракетами приближается к берегам Сирии - СМИ

Новейший фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович» направился в пункт материально-технического обеспечения ВМФ России в сирийском порту Тартус в Средиземном море.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«В рамках похода российский корабль, вооруженный крылатыми ракетами «Калибр», совершит заход в пункт МТО в сирийском Тартусе», — сказал источник.

Отмечается, что продолжительность пребывания фрегата у берегов Сирии «зависит от обстановки, но в любом случае составит больше одного месяца».

Как сообщал УНИАН, США нанесли ракетный удар по авиабазе в Сирии в ответ на возможную атаку с использованием химического оружия на город, который удерживают повстанцы. Пентагон заявил, что 59 крылатых ракет «Томагавк» были выпущены в 4.40 по сирийскому времени с эсминцев в восточной части Средиземного моря.

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Президент США Дональд Трамп объяснил, что действовал в «жизненно важных интересах национальной безопасности Америки», чтобы предотвратить использование химического оружия. По его словам, база, по которой нанесли удар, была точкой старта для химической атаки. Как сообщило Reuters со ссылкой на сирийское государственное информационное агентство SANA, в результате ракетного удара США погибли девять гражданских лиц, в том числе четверо детей.

По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, в результате химической атаки в городе Хан-Шейхун 4 апреля погибли 72 человека.