"Самый убогий на свете": соцсети высмеяли примитивный логотип выборов президента РФ за 37 миллионов

10:23, 30 ноября 2017
Мир
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Пользователи соцсетей сразу раскритиковали логотип и предположили, что флаг на нем был срисован с другой картинки.

Логотип подвергся жесткой критике / facebook.com/CIKRussia

Центризбирком России 29 ноября представил логотип президентских выборов 2018 года. Его разработала компания «ИМА-консалтинг», выигравшая творческий конкурс ЦИК «на разработку визуальной концепции информационной кампании».

"Это один из ста проектов логотипов, разработанных к предстоящей избирательной кампании. Он был выбран на основе результатов проведенных социологических исследований, намного опередив другие тестируемые логотипы" - сказано в сообщении.

Пользователи соцсетей сразу раскритиковали логотип и предположили, что флаг на нем был срисован с другой картинки.

Подписчики сообщества «Лентач» во «ВКонтакте» даже предложили свои варианты.

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"Это самый убогий логотип на свете, со скаченной png картинкой из гугла и стандартными вордовскими шрифтами", - написал один из пользователей соцсети.

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Ранее сообщалось, что по данным росСМИ, Путин "определился, что будет участвовать" в выборах президента России.

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Теги: #выборы президента РФ#выборы Путина#логотип выборов президента РФ