"Самый убогий на свете": соцсети высмеяли примитивный логотип выборов президента РФ за 37 миллионов

Центризбирком России 29 ноября представил логотип президентских выборов 2018 года. Его разработала компания «ИМА-консалтинг», выигравшая творческий конкурс ЦИК «на разработку визуальной концепции информационной кампании».

"Это один из ста проектов логотипов, разработанных к предстоящей избирательной кампании. Он был выбран на основе результатов проведенных социологических исследований, намного опередив другие тестируемые логотипы" - сказано в сообщении.

Пользователи соцсетей сразу раскритиковали логотип и предположили, что флаг на нем был срисован с другой картинки.

37 000 000 ₽ (тридцать семь миллионов рублей )

за логотип выборов, который я нашёл на шаттерстоке pic.twitter.com/erF8M2Cj1J — Artur Kasimov (@akterpnd) November 29, 2017

В гугле за пять минут нашел, с какой картинки неаккуратно перерисовали флаг для логотипа выборов в РФ. pic.twitter.com/qVYZZlWTgO — Constantine (@CKonovalov) November 29, 2017

У нас не только выборы позорные, но и их логотип.



Я даже не буду про шрифт говорить. Просто взгляните на изгибы в флаге, особенно на линию между синим и белым.



Им не стыдно такое показывать вообще? pic.twitter.com/qgrGBdlkMk — Constantine (@CKonovalov) November 29, 2017

Подписчики сообщества «Лентач» во «ВКонтакте» даже предложили свои варианты.

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"Это самый убогий логотип на свете, со скаченной png картинкой из гугла и стандартными вордовскими шрифтами", - написал один из пользователей соцсети.

Ранее сообщалось, что по данным росСМИ, Путин "определился, что будет участвовать" в выборах президента России.