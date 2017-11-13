РосСМИ: Путин "определился, что будет участвовать" в выборах президента России

В Кремле обсуждаются сценарии того, как и когда Владимир Путин объявит о готовности участвовать в выборах президента РФ в марте 2018 года.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на неназваных чиновников.

Сообщается, что публичных объявлений о готовности баллотироваться глава России еще не делал, однако «определился, что будет участвовать». На сегодняшний день есть несколько сценариев «драматургии выдвижения» Путина.

Если говорить о дате, когда Путин может сделать объявление о намерении баллотироваться на новый срок, то существуют два подхода: президент сообщит о своем решении до того, как Совет Федерации назначит выборы, либо после. Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года. Верхняя палата парламента должна назначить кампанию в период с 7 по 17 декабря.

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Базовая концепция заключается в том, что Путин сделает объявление уже после официального назначения выборов, поясняют три источника, близких к Кремлю. Скорее всего, это произойдет до съезда «Единой России» (состоится 22–23 декабря) и ежегодного Форума действий ОНФ, который также намечен на декабрь, говорит один из близких к администрации Путина собеседников РБК. Источник, близкий к руководству ОНФ, уточнил, что форум пройдет во второй половине декабря. Однако есть вариант, который предполагает, что Путин может заявить о выдвижении в самом начале января.

Предполагается, что кампания российского лидера будет максимально короткой по времени, его победа не вызывает сомнений, поэтому нет необходимости торопиться с объявлением о готовности баллотироваться, поясняют собеседники РБК.