США, Япония и Южная Корея созывают экстренное заседание Совбеза ООН из-за КНДР

По инициативе США, Японии и Южной Кореи 29 ноября состоится экстренное заседание Совета Безопасности ООН, на котором будут обсуждаться новые ракетные испытания КНДР. Об этом сообщает DW.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решительно осудил последний запуск северокорейской баллистической ракеты. В заявлении, распространенном в ночь на среду, 29 ноября, Гутерриш призвал Пхеньян "воздержаться от дальнейших дестабилизирующих шагов".

Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал действия Северной Кореи "очередным нарушением многочисленных резолюций Совбеза ООН, которое подрывает региональную и международную безопасность". Официальная представительница главы европейской дипломатии Федерика Могерини охарактеризовала пуск ракеты как "еще одну серьезную провокацию" и "неприемлемое нарушение международных обязательств" КНДР.

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Международная организация гражданской авиации отметила, что Пхеньян вновь не сообщил ей о планируемом ракетном запуске, нарушив взятые на себя при вступлении в организацию в 1977 году обязательства.

Канцлер Германии ФРГ Ангела Меркель подчеркнула, что в свете новых ракетных испытаний Северной Кореи "важнее, чем когда-либо раньше, вместе противостоять угрозе международной безопасности со стороны Пхеньяна". Президент США Дональд Трамп подчеркнул также, что очередной запуск не изменит подход Вашингтона к КНДР, и добавил: "Я скажу лишь, что мы позаботимся об этом".

Пхеньян 28 ноября осуществил запуск баллистической ракеты в направлении Японского моря. Она упала в 250 километрах от побережья Японии. Япония выразила протест в ответ на запуск ракеты.