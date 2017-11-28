Актриса подала иск против Вайнштейна, заявив, что он удерживал ее в сексуальном рабстве

Британская актриса Кадиан Нобл подала иск в нью-йоркский суд против и без того крупно оскандалившегося голливудского продюсера Харви Вайнштейна. Она обвиняет его в секс-торговле, сообщает Reuters.

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Актриса утверждает, что Вайнштейн удерживал ее в сексуальном рабстве. По словам Нобл, продюсер в отеле во Франции в 2014 году склонил ее к сексу в обмен на роль в фильме.

Представители продюсера заявили, что он отрицает все обвинения в сексе без взаимного согласия. В отличие от многих других, дело дошло до суда, так как срок исковой давности американского закона о секс-торговле составляет 10 лет.

Как сообщал УНИАН, модель Амбра Баттилана Гутьеррес недавно в интервью журналу The New Yorker заявила, что Вайнштейн заплатил ей $1 млн. за молчание о сексуальных домогательствах. По данным издания, Вайнштейн неоднократно подписывал подобные договоры, иногда посредником выступал его брат Боб.

Несколько десятков актрис выступили с публичными заявлениями о сексуальных домогательствах со стороны Харви Вайнштейна. Среди них - Роуз Макгоуэн, Азия Ардженто, Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и другие.