Секс-скандал в Голливуде: Вайнштейн заплатил модели миллион долларов за молчание

Итальяно-филиппинская модель Амбра Баттилана Гутьеррес в интервью журналу The New Yorker заявила, что продюсер Харви Вайнштейн заплатил ей $1 млн. за молчание о сексуальных домогательствах.

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По словам модели, Вайнштейн предложил ей подписать договор, по которому он выплатит ей деньги, а она не будет рассказывать о том, что он сватил ее за грудь и пытался залезть под юбку. Адвокат девушки посоветовал ей согласиться, сказав, что так будет лучше для нее самой.

«Я даже не понимала, что я делаю со всеми этими документами. Я была сбита с толку. Мой английский был очень слабым. Все слова в том договоре были очень трудными для понимания. Я думаю, что даже сейчас я не все могу понять», — сказала Гутьеррес.

Издание отмечает, что Вайнштейн неоднократно подписывал подобные договоры, иногда посредником выступал его брат Боб.

Напомним, ранее сообщалось, что экс-вокалиста группы The Smiths осудили за поддержку Кевина Спейси и Харви Вайнштейна, обвиненных в сексуальных домогательствах.