В Нидерландах на блошином рынке картину Гитлера продали за 75 центов

Голландскому институту военной документации пожертвовали картину Адольфа Гитлера. Подарок сделала женщина, которая не захотела раскрывать свое имя общественности, передает ТСН.

Читайте такжеИсторик назвал блюда предсмертного ужина ГитлераКак стало известно с ее слов, отец этой женщины приобрел полотно на блошином рынке за 75 центов. Подпись автора он заметил уже когда пришел с покупкой домой. После того было проведено несколько попыток установления подлинности картины, причем два аукционных дома отказались выставлять ее на торги.

В конечном итоге специалисты подтвердили, что рисунок действительно является делом руки Гитлера. Владельцы решили не продавать и не держать дома это полотно, а отдать его на хранение в исторический архив.

Ранее в этом году записная книжка, которая, вероятно, принадлежала Адольфу Гитлеру, с адресами и телефонными номерами была продана на аукционе Henry Aldridge and Son в Великобритании за 33 тыс. фунтов. В книге записаны от руки более 200 телефонных номеров, среди владельцев которых есть и высокопоставленные руководители Третьего рейха Генрих Гиммлер, Иосиф Геббельс, Рудольф Гесс, Герман Геринг, Иоахим фон Риббентроп, Рейнхард Гейдрих, Альберт Борман и другие.