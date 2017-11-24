Почти все обвиняемые в коррупции в Саудовской Аравии передали активы властям

Большинство из тех, кого власти Саудовской Аравии обвинили в коррупции, согласились на национализацию части своего состояния в рамках досудебного урегулирования. Как рассказал наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд в интервью The New York Times, 95% обвиняемых передали свои активы властям. По словам принца, лишь 1% обвиняемых смогли доказать свою невиновность.

Читайте такжеПрокурор Саудовской Аравии сообщил о расхищении 100 миллиардов долларов«Около 4% заявили, что не являются коррупционерами и вместе со своими юристами готовы к суду. Согласно законодательству Саудовской Аравии, прокурор является независимой стороной. Мы не можем вмешиваться в его работу», - объяснил Аль Сауд. Он добавил, что в общей сложности в результате досудебных соглашений может быть собрано около $100 млрд.

«Наша страна сильно страдала от коррупции с 1980-х годов и по сегодняшний день. По подсчетам наших экспертов, примерно 10% всех государственных расходов ежегодно присваиваются коррупционерами на уровнях от самого высокого до низкого»,- пояснил принц. Он добавил, что его отец, король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд, еще в начале 2015 года поручил собрать информацию о коррупции «на самом верху», благодаря чему был составлен список, в который вошли примерно 200 человек.

Как сообщал УНИАН, масштабное антикоррупционное расследование началось в Саудовской Аравии в начале месяца. 5 ноября власти задержали 11 членов королевской семьи, четырех действующих и десятки бывших министров. Генпрокурор королевства заявил, что за последние несколько десятилетий из-за «систематической коррупции» страна потеряла минимум $100 млрд.

Опасаясь заморозки своих активов, некоторые миллиардеры и миллионеры из Саудовской Аравии стали искать способы вывода своих активов, выяснил Bloomberg. В ответ на это саудовские власти поручили ужесточить досмотр на границе королевства.

О том, что обвиняемым в коррупции предлагают освобождение в обмен на деньги, на прошлой неделе сообщила Financial Times. Как утверждает Daily Mail, чтобы задержанные саудовские принцы признались в коррупционных преступлениях, их пытают сотрудники американской частной военной компании.