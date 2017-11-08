Власти Саудовской Аравии конфискуют у коррупционеров до $800 млрд

Власти Саудовской Аравии в рамках кампании по борьбе с коррупцией хотят конфисковать до $800 млрд. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Читайте такжеПятизвездочный отель вместо тюрьмы: СМИ показали условия содержания саудовских принцев-коррупционеров (видео)Источники издания рассказали, что конфискованные средства будут направлены на сокращение бюджетного дефицита. Газета также сообщает, что большая часть средств, которые планируется конфисковать, находятся за рубежом, из-за чего процесс их изъятия может осложниться.

Кроме того, Центральный банк Саудовской Аравии заморозил банковые счета фигурантов дел о коррупции.

По словам собеседников издания, ранее были задержаны более 60 принцев, чиновников и других влиятельных людей.

О задержании в Саудовской Аравии принцев, министров, а также бывших чиновников стало известно 5 ноября. В число предъявленных им обвинений входят: отмывание денег, злоупотребление властью, взяточничество и растрата. Санкционировал аресты высший комитет по борьбе с коррупцией, который создал король Сальман, а возглавил кронпринц Мухаммед бен Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд.